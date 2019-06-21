Партія Слуга Народу розраховує отримати 226 мандатів у Верховній Раді.
Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партія Слуга народу розраховує отримати 226 мандатів після виборів в парламент.
– Наша мета – монокоаліція. Це можливість взяти на себе повну відповідальність і не ховатися за партнерами. Будь-яка коаліція – це кулуарні домовленості, розподіл посад за квотним принципом, а не професійним, – сказав Стефанчук.
Він додав, що коаліція у парламенті виконує функції формування уряду і контролю його діяльності.
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Також стало відомо, що партія Слуга народу подала в ЦВК документи для реєстрації 199 кандидатів-мажоритарників.
Наразі немає інформації про кандидатів від партії в одномандатних виборчих округах.
До слова, Конституційний суд визнав законним призначення позачергових парламентських виборів.
Джерело: Фокус