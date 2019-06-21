Шесть тысяч лет назад на острове Крит впервые выжали масло с оливок. С тех пор это продукт номер один в Греции, Испании и Италии. Именно оттуда в основном и импортируют масло в Украину.

Понять качественная оливковое масло или суррогатное нетрудно, а вкус зависит от региона, где выращивают оливки.

Медицинские свойства оливкового масла признавал сам Гиппократ. Продукт замедляет процессы старения. Европейцы добавляют его чуть не во все, что можно съесть.

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Полезное масло имеет отметку экстра вирджин, это и есть холодный отжим. Впрочем, чтобы увеличить стоимость продукта продавцы часто идут на хитрости и пишут экстра вирджин на рафинированном или вообще соевом масле. Более того – оливковое масло очень часто подделывают.

Настоящее оливковое масло на стихийных рынках обычно вы не найдете. И в магазинах немало подделок. Оливковое масло входит в топ-10 продуктов, которые подделывают чаще всего.

Смотрите видео: как выбрать настоящее оливковое масло

Как отличить качественное масло от суррогата:

Оливковое масло должно быть разлито в стеклянные темные бутылки или жестяные банки .

. На нем должно быть написано: Экстра вирджин .

. Указанный сорт оливок.

оливок. Период сбора урожая.

сбора урожая. На этикетке итальянской масла должна быть пометка DOP, испанского или греческого – IGP. Это свидетельствует о том, что масло разлито в том же регионе, в котором произведено.

DOP, испанского или греческого – IGP. Это свидетельствует о том, что масло разлито в том же регионе, в котором произведено. Цена должна быть от 350 грн за литр.

Оливковое масло часто смешивают с более дешевыми кукурузным или соевым. Несколько советов как проверить качество масла в домашних условиях: цвет должен быть светло-зеленый, запах – свежести. Налить в бокал, немного подогреть в руке и сделать глоток. От настоящей масла холодного отжима имеет задряпаты в горле. И еще один метод – поместить масло в холодильник. Она имеет замерзнуть.

В 10 раз дешевле масло из украинских полей – подсолнечное. Оно не замерзает в холодильнике, но природа не обделила его полезными свойствами, витаминами А, Е, Д. Выделяют рафинированное и нерафинированное масло.

Масло проходит несколько этапов очистки. Гидротации, отбеливание, вымораживание, дезодорации.

Правда часть витаминов в таких условиях рафинирования разрушается. Но именно на таком масле лучше жарить продукты, оно не пригорает. При определенных условиях приготовления и выращивания подсолнечника наша масло может быть не менее полезной чем оливковое.

А вот господин Григорий из села Сиволож на Черниговщине, убежден: домашнее масло превосходит по свойствам заводское. В своей маленькой комнате человек обустроил маслобойню. На выходе масло в него отличается цветом от заводского.

Однако врачи и эксперты тут же подливают масла в огонь. Говорят, домашнее масло не проходит надлежащей очистки и содержит в себе канцерогены.

Но главное, чтобы это был действительно полезный продукт, а не суррогат. Поэтому, стоит покупать масло только проверенного производителя.

Напомним, Факты ICTV писали чем опасно подсолнечное масло.