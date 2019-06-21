Шість тисяч років тому на острові Крит вперше вичавили олію із оливок. З того часу це продукт номер один у Греції, Іспанії та Італії. Саме звідти переважно і імпортують олію до України.

Зрозуміти якісна оливкова олія чи сурогат неважко, а смак залежить від регіону, де вирощують оливки.

Медичні властивості оливкової олії визнавав сам Гіппократ. Продукт уповільнює процеси старіння. Європейці додають його майже у все, що можна з’їсти.

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Найкорисніша олія має позначку екстра вірджін, це і є холодний віджим. Утім, щоб збільшити вартість продукту продавці часто йдуть на хитрощі і пишуть екстра вірджин на рафінованій або взагалі соєвій олії. Більше того – оливкову олію дуже часто підробляють.

Справжню оливкову олію на стихійних ринках як правило ви не знайдете. Та й у магазинах чимало підробок. Оливкова олія входить до топ-10 продуктів, які підробляють частіше за все.

Дивіться відео: як вибрати справжню оливкову олію



Як відрізнити якісну олію від сурогату:

Оливкова олія має бути розлитою в скляні темні пляшки або жерстяні банки .

. На ній має бути написано: Екстра вірджин .

. Вказаний сорт оливок.

оливок. Період збору врожаю.

збору врожаю. На етикетці італійської олії має бути позначка DOP, іспанської або грецької – IGP. Це свідчить про те, що олію розлито у тому ж регіоні, у якому вироблено.

DOP, іспанської або грецької – IGP. Це свідчить про те, що олію розлито у тому ж регіоні, у якому вироблено. Ціна має бути від 350 грн за літр.

Оливкову олію часто змішують з дешевшими кукурудзяною або соєвою. Кілька порад як перевірити якість олії у домашніх умовах: колір має бути світлозелений, запах – свіжості. Налити у бокал, трохи підігріти у руці і зробити ковток. Від справжньої олії холодного віджиму має задряпати у горлі. І ще один метод – помістити олію в холодильник. Вона має замерзнути.

В 10 разів дешевша олія з українських полів – соняшникова. Вона не замерзає у холодильнику, але природа не обділила її корисними властивостями, вітамінами А, Є, Д. Вирізняють рафіновану і нерафіновану олію.

Олія проходить кілька етапів очищення. Гідротацію, відбілювання, виморожування, дезодорацію.

Щоправда частина вітамінів в таких умовах рафінування руйнується. Але саме на такій олії краще смажити продукти, вона не пригорає. За певних умов приготування і вирощування соняшнику наша олія може бути не менш корисною ніж оливкова.

А ось пан Григорій із села Сиволож на Чернігівщині, переконаний: домашня олія переважає за властивостями заводську. В своїй маленькій кімнаті чоловік облаштував маслобійню. На виході олія у нього відрізняється кольором від заводської.

Проте лікарі та експерти тут же підливають оливи у вогонь. Кажуть, домашня олія не проходить належного очищення і містить в собі канцерогени.

Але головне, щоб це був, дійсно, корисний продукт, а не сурогат. Відтак, варто купувати олію лише перевіреного виробника.

Нагадаємо, Факти ICTV писали чим небезпечна соняшникова олія.