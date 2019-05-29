Голландский сыр украинского производства: как изготавливают и цена

Голландский сыр украинского производства – в небольшом селе Шабо Одесской области уже год производят кисломолочный продукт по европейской рецептуре. Здесь можно попробовать 13 видов твердых сыров и рикотту. Изготавливают их из специально привезенных нидерландских заквасок.

Сыроварня – семейный бизнес, который супруги Ростислав и Наталья Зиновские основали год назад. Идея возникла после путешествия в Нидерланды. Теперь в одном небольшом помещении ежедневно изготавливают 200 кг сыра по европейской рецептуре.

Оборудование для производства закупили в Нидерландах. Молоко для сыра используют собственного фермерского хозяйства – держат тысячу коров. За ними ухаживают 70 работников. Выращивают животных по американской системе Опенлот. Чтобы получить молоко высокого качества, тщательно выбирают корма.

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Ежедневно на производство сыров используют почти 2 тонны молока. Процесс приготовления продолжается пять часов, после чего продукт два дня просаливают. А уже потом сырные головки кладут в специальное помещение на созревание минимум на два месяца.

Готовые сыры продают в одесских и столичных магазинах. Цена стартует от 290 грн за килограмм. Полакомиться продуктом можно прямо на сыроварне. Здесь посетителям покажут, как изготавливают каждый вид. А еще проведут дегустацию с вином и фруктами. Ежедневно на предприятие приезжают туристы со всей Украины и даже ближнего зарубежья.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Египте нашли самый старый сыр в мире.

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