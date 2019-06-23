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Факты / Украина

Грозы, град и шквалы: когда и где ждать непогоду

В Киевской области до конца суток 23 июня ожидается ухудшение погоды.

Погода

На 23 июня синоптики объявили штормовое на территории Киевской области.

В частности, днем и до конца суток в Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы – до 15-20 м/с.

Объявлен І уровень опасности – желтый.

В то же время, по Киеву и области 23 июня чрезвычайная пожарная опасность – 5 класса.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, какой будет погода на выходные.

Источник: ГСЧС

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