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Факти / Україна

Грози, град та шквали: коли і де чекати негоду

У Київській області до кінця доби 23 червня очікується погіршення погоди.

Погода

На 23 червня синоптики оголосили штормове на території Київської області.

Зокрема, вдень та до кінця доби у Києві та області очікуються грози, град та  шквали – до 15-20 м/с.

Оголошено І рівень небезпеки – жовтий.

Водночас, у Києві та області 23 червня надзвичайна пожежна небезпека – 5 класу.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, якою буде погода на вихідні.

Джерело: ДСНС

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