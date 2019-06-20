На выходных, 22-23 мая, в Украине будет держаться жаркая погода, на западе страны пройдут дожди с грозами.

В Украине на выходных жара не отступит, ожидается до 35 градусов.

В субботу, 22 мая, дожди с грозами охватят западную Украину. Там днем до 27°, ночью 16-19°.

На остальной территории страны без осадков. Жарче всего на юге, там днем столбики термометров покажут 35°, ночью прохладнее – до 19-22°.

На востоке Украины днем 32-34°, ночью до 16°.

В Киеве в субботу будет 31-33° днем и 19-21° ночью.

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В воскресенье, 23 мая, грозовые дожди захватят запад Украины. Там днем до 27 градусов, ночью 15-17 градусов.

На востоке страны 30-35 днем и 16-20 ночью.

В южных областях до 35 градусов днем, ночью 20-23°.

В Киеве в воскресенье без осадков, днем столбики термометров покажут 30-32°, ночью 19-21°.

К слову, врачи дали рекомендации, как пить воду в жару, чтобы избежать последствий для здоровья.