PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

+35° и грозовые дожди: погода в Украине на выходные

На выходных, 22-23 мая, в Украине будет держаться жаркая погода, на западе страны пройдут дожди с грозами.

Погода

В Украине на выходных жара не отступит, ожидается до 35 градусов.

В субботу, 22 мая, дожди с грозами охватят западную Украину. Там днем до 27°, ночью 16-19°.

На остальной территории страны без осадков. Жарче всего на юге, там днем столбики термометров покажут 35°, ночью прохладнее – до 19-22°.

На востоке Украины днем 32-34°, ночью до 16°.

В Киеве в субботу будет 31-33° днем и 19-21° ночью.

Читайте: Когда ждать ослабление жары в Украине – прогноз

В воскресенье, 23 мая, грозовые дожди захватят запад Украины. Там днем до 27 градусов, ночью 15-17 градусов.

На востоке страны 30-35 днем и 16-20 ночью.

В южных областях до 35 градусов днем, ночью 20-23°.

В Киеве в воскресенье без осадков, днем столбики термометров покажут 30-32°, ночью 19-21°.

К слову, врачи дали рекомендации, как пить воду в жару, чтобы избежать последствий для здоровья.

Источник: Укргидрометцентр

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка