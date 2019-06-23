Кто возглавит следующее правительство решит народ Украины на досрочных выборах, а результат работы новоизбранной Верховной Рады и премьера люди должны почувствовать уже за 100 дней их работы. Об этом заявила лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко.

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко в студии Фактов недели рассказала про премьерские амбиции и коалицию в Верховной Раде.

Она считает, что чем быстрее изменится Верховная Рада, тем быстрее изменится правительство, руководители силовых структур, тогда можно начать реальные изменения в стране.

Относительно премьерских амбиций политик подчеркивает, что никто не имеет права говорить, что он претендует на должность премьер-министра, или председателя ВР.

– На выборах люди выбирают как парламент, так и де-факто нового премьер-министра страны и сегодня во главе всех партийных списков стоят кандидаты на пост премьер-министра. Только люди могут определить, кто будет возглавлять исполнительную власть, – отметила Тимошенко.

Она также добавила, что в коалицию в новообразованной Верховной Раде должно войти максимальное количество проевропейских и патриотических фракций.

– Я хотела посоветовать президенту другой подход, сколько бы не набрала его партия, для того, чтобы изменить старую систему и перестроить Украину, нужна максимальная консолидация проевропейских, патриотических сил в парламенте. Миссия президента – собрать всех в одну команду, – отметила политик.

Юлия Тимошенко рассчитывает, что новый президент будет выполнять консолидирующую миссию в парламенте и украинском обществе.

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Лидер партии добавила, что ее фракция поддерживает снятие неприкосновенности не только с народных депутатов, но и с президента и судей.

Партия Батькивщина предложила президенту, чтобы в новой Раде создать коалицию действий, где можно совместить новизну и опыт.

– Мы предлагаем новый курс как основу коалиционного соглашения. Если люди первые 100 дней после выборов в парламент и формирование правительства не почувствуют результатов – это будет означать снова потерянное время. Надо действовать, – подытожила Тимошенко.

Напомним, представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что партия Слуга народа рассчитывает получить 226 мандатов и создать монокоалицию.