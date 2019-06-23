Хто очолить наступний уряд вирішить народ України на дострокових виборах, а результат роботи новообраної Верховної Ради та прем’єра люди мають відчути вже за 100 днів їхньої роботи. Про це заявила лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко.

Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко у студії Фактів тижня на ICTV ‎розповіла про прем’єрські амбіції та коаліцію у Верховній Раді.

Вона вважає, що чим швидше зміниться Верховна рада, тим швидше зміниться уряд, керівники силових структур, тоді можна розпочати реальні зміни в країні.

Стосовно прем’єрських амбіцій політик підкреслює, що ніхто не має права говорити, що він претендує на посаду прем’єр-міністра, або голови ВР.

– На виборах люди обирають як парламент, так і де-факто нового прем’єр-міністра країни і сьогодні на чолі всіх партійних списків стоять кандидати на посаду прем’єра. Тільки люди можуть визначити, хто буде очолювати виконавчу владу, – зазначила Тимошенко.

Вона також додала, що у коаліцію в новоствореній Верховній Раді має увійти максимальна кількість проєвропейських та патріотичних фракцій.

– Я хотіла порадити президенту інший підхід, скільки б не набрала його партія, для того, щоб змінити стару систему і перебудувати Україну, потрібна максимальна консолідація проєвропейських, патріотичних сил в парламенті. Місія президента – зібрати всіх в одну команду, – зазначила політик.

Юлія Тимошенко розраховує, що новий президент виконуватиме консолідуючу місію в парламенті та українському суспільстві.

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Лідер партії додала, що її фракція підтримує зняття недоторканності не тільки з народних депутатів, а й з президента та суддів.

Партія Батьківщина запропонувала президенту, щоб у новій Раді створити коаліцію дій, де можна поєднати новизну і досвід.

– Ми хочемо запропонувати новий курс як основу коаліційної угоди. Якщо люди перші 100 днів після виборів у парламент і формування уряду не відчують результатів – це буде означати знову втрачений час. Треба діяти, – підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що партія Слуга народу розраховує отримати 226 мандатів і створити монокоаліцію.