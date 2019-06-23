В Виннице после 12-ти дневного пребывания в коме умер Александр Комарницкий, которого избили полицейские.
После пребывания в коме умер член партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко Александр Комарницкий из Винницы, которого ранее избили полицейские.
– Сегодня остановилось сердце замечательного человека, пылкого патриота Украины, Александра Комарницкого, – сообщили в Винницкой областной организации партии.
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В Гражданской позиции требуют жесткого и неотвратимого наказания причастных к инциденту полицейских, а также увольнения руководства областной Нацполиции.
11 июня около 23.00 в Виннице полицейский, находясь на службе, предложил Комарницкий быть понятым во время проведения следственных действий. Однако мужчина отказался.
Тогда в полиции заявили, что Комарницкий спровоцировал конфликт и пытался вступить с стражем в схватку. Как следствие, человек упал и получил закрытую черепно-мозговую травму.
Ранее Факты ICTV писали, что умер советник президента Украины и бывший министр культуры Юрий Богуцкий.
Источник: Гражданская позиция