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Факти / Україна / Політика

У Вінниці після 12 днів коми помер, побитий поліцейським, активіст Комарницький

У Вінниці після 12-денного перебування в комі помер Олександр Комарницький, якого побили поліцейські.

У Вінниці після 12 днів коми помер, побитий поліцейським, активіст Комарницький

Після перебування в комі помер член партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка Олександр Комарніцький з Вінниці, якого раніше побили поліцейські.

– Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України, Олександра Комарніцького, – повідомили у Вінницькій обласній організації партії.

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У Громадянській позиції вимагають жорсткого і невідворотного покарання причетних до інциденту поліцейських, а також звільнення керівництва обласної Нацполіціі.

11 червня близько 23.00 у Вінниці поліцейський, перебуваючи на службі, запропонував Комарніцькому бути пойнятим під час проведення слідчих дій. Однак чоловік відмовився.

Тоді у поліції заявили, що Комарніцький спровокував конфлікт та намагався вступити з правоохоронцем в сутичку. Як наслідок, чоловік впав і отримав закриту черепно-мозкову травму.

Раніше Факти ICTV писали, що помер радник президента України та колишній міністр культури Юрій Богуцький.

Джерело: Громадянська позиція

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