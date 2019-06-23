У Вінниці після 12-денного перебування в комі помер Олександр Комарницький, якого побили поліцейські.

Після перебування в комі помер член партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка Олександр Комарніцький з Вінниці, якого раніше побили поліцейські.

– Сьогодні зупинилося серце чудової людини, палкого патріота України, Олександра Комарніцького, – повідомили у Вінницькій обласній організації партії.

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У Громадянській позиції вимагають жорсткого і невідворотного покарання причетних до інциденту поліцейських, а також звільнення керівництва обласної Нацполіціі.

11 червня близько 23.00 у Вінниці поліцейський, перебуваючи на службі, запропонував Комарніцькому бути пойнятим під час проведення слідчих дій. Однак чоловік відмовився.

Тоді у поліції заявили, що Комарніцький спровокував конфлікт та намагався вступити з правоохоронцем в сутичку. Як наслідок, чоловік впав і отримав закриту черепно-мозкову травму.

Раніше Факти ICTV писали, що помер радник президента України та колишній міністр культури Юрій Богуцький.

Джерело: Громадянська позиція