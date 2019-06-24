Российские журналисты из пропагандистских СМИ подстерегают украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы под заборами и кустами.

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая сейчас находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ, пожаловалась на назойливость российских пропагандистов.

По ее словам, утро 24 июня началось для нее с пробежки в сопровождении камеры российской журналистки с телеканала Россия 24 Ольги Скабеевой.

– Теперь она подстерегает украинскую делегацию под заборами и кустами. И неслась за мной в ПАСЕ. Отмахнулась от нее, как от назойливой навозной мухи, без единого слова, брезгую, – рассказала Геращенко.

Она сообщила, что этот день в ПАСЕ будет “жарким”, потому что на повестке дня возвращение российской делегации и рапорт о катастрофе МН17.

– В голове не укладывается, как европейцы собираются возвращать российскую делегацию, когда следственная группа в эти дни напрямую заявила о причастности РФ к этому ужасному преступлению, – отметила Геращенко.

Напомним, 24 июня в Страсбурге открылась сессия ПАСЕ, на которой могут принять решение о возвращении России в ассамблею.

Источник: Ірина Геращенко