Российские журналисты из пропагандистских СМИ подстерегают украинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы под заборами и кустами.
Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая сейчас находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ, пожаловалась на назойливость российских пропагандистов.
По ее словам, утро 24 июня началось для нее с пробежки в сопровождении камеры российской журналистки с телеканала Россия 24 Ольги Скабеевой.
– Теперь она подстерегает украинскую делегацию под заборами и кустами. И неслась за мной в ПАСЕ. Отмахнулась от нее, как от назойливой навозной мухи, без единого слова, брезгую, – рассказала Геращенко.
Она сообщила, что этот день в ПАСЕ будет “жарким”, потому что на повестке дня возвращение российской делегации и рапорт о катастрофе МН17.
– В голове не укладывается, как европейцы собираются возвращать российскую делегацию, когда следственная группа в эти дни напрямую заявила о причастности РФ к этому ужасному преступлению, – отметила Геращенко.
Напомним, 24 июня в Страсбурге открылась сессия ПАСЕ, на которой могут принять решение о возвращении России в ассамблею.
Источник: Ірина Геращенко