Російські журналісти з пропагандистських ЗМІ чатують на українську делегацію в Парламентській асамблеї Ради Європи під парканами та кущами.

Заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка зараз перебуває у Страсбурзі на сесії ПАРЄ, поскаржилася на настирливість російських пропагандистів.

За її словами, ранок 24 червня розпочався для неї з пробіжки у супроводі камери російської журналістки з телеканалу Росія 24 Ольги Скабєєвої.

– Тепер вона чатує українську делегацію під парканами і кущами. Й мчала за мною до ПАРЄ. Відмахнулася від неї, як від настирливої гнойової мухи, без жодного слова, гидую, – розповіла Геращенко.

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Вона повідомила, що цей день у ПАРЄ буде “спекотний”, бо на порядку денному повернення російської делегації та рапорт щодо катастрофи МН17.

– У голові не вкладається, як європейці збираються повертати російську делегацію, коли слідча група в ці дні напряму заявила про причетність РФ до цього жахливого злочину, – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, 24 червня у Страсбурзі відкрилася сесія ПАРЄ, на якій можуть ухвалити рішення щодо повернення Росії до асамблеї.

Джерело: Ірина Геращенко