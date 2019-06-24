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Факты / Украина / Общество

В Украине планируют сделать общественные туалеты на остановках

Современные города нуждаются в развитии инфраструктуры, поэтому в Украине планируют сделать туалет на остановках общественного транспорта.

В Украине планируют сделать общественные туалеты на остановках

Заместитель Министра регионального развития Лев Парцхаладзе заявил, что украинские города надо осовременить и предложил сделать общественные туалеты на местах остановки транспорта.

– У нас появилась такая идея и сейчас мы уже внесли ее в проект изменений в ГСН (государственные строительные нормы) относительно улиц и дорог – делать туалеты на новых общественных остановках.

Это касается как нового строительства, так и реконструкции, – подчеркнул Парцхаладзе.

Если это сделать правильно и соблюдать все необходимые требования при эксплуатации, то это действительно может стать решением вопроса с нехваткой общественных туалетов в городах.

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Политик приводит пример Астаны, где появились современные общественные остановки, которые, кроме современного санузла также имеют удобную зону ожидания и магазин.

Согласно проекту изменений в ГБН, предлагается оборудовать общественные остановки электронными табло, таблицами с расписанием и схемой движения, а также общественными туалетами.

Напомним, 25 мая в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

Источник: Lev Partskhaladze

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