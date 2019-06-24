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Факти / Україна / Суспільство

В Україні планують зробити громадські вбиральні на зупинках

Сучасні міста потребують розвитку інфраструктури, тому в Україні планують зробити вбиральні на зупинках громадського транспорту.

В Україні планують зробити громадські вбиральні на зупинках

Заступник Міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе заявив, що українські міста треба осучаснити і запропонував зробити громадські вбиральні на місцях зупинки транспорту.

– У нас з’явилася така ідея і зараз ми вже внесли її у проект змін у ДБН (державні будівельні норми) щодо вулиць і доріг – робити туалети на нових громадських зупинках.

Це стосується як нового будівництва, так і реконструкції, – зазначив Парцхаладзе.

Якщо це зробити правильно і дотримуватися всіх необхідних вимог під час експлуатації, то це дійсно може стати вирішенням питання з нестачею громадських вбиралень у містах.

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Політик наводить приклад Астани, де з’явилися сучасні громадські зупинки, які, окрім сучасного санвузла також мають зручну зону очікування і магазин.

Згідно з проектом змін у ДБН, пропонується облаштовувати громадські зупинки електронними табло, таблицями з розкладом та схемою руху, а також громадськими вбиральнями.

Нагадаємо, 25 травня у Києві відкрили пішохідно-велосипедний міст між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів.

Джерело: Lev Partskhaladze

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