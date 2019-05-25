Около 20.00 в Киеве прошло открытие нового пешеходно-велосипедного моста между Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов.

В День Киева прошло открытие пешеходно-велосипедного моста, который соединил Владимирскую горку и Арку Дружбы народов.

В церемонии принял участие мэр Виталий Кличко.

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На открытие пришли тысячи киевлян и гостей столицы. Чтобы насладиться потрясающим видом люди стояли в очереди.

К слову, длина моста составила 212 метров, а ширина от 5 до 14 метров. Изюминкой конструкции стали стеклянные вставки.

































Очередь за видом: ажиотаж на открытии моста на Владимирскую горку / 8 фотографий

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Фото: Виталий Кличко