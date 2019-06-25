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Факты / Украина

Возвращение РФ в ПАСЕ угрожает Ассамблеи – Гройсман

Возвращение России в ПАСЕ может создать большие угрозы для самой Ассамблеи.

Володимир Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы угрожает самой ПАСЕ.

– Я думаю, что это и есть цель России сделать шаги деструктива, чтобы развалить организацию, распространить среди нее раздор, – сказал Гройсман.

Если же Ассамблея примет решение, из-за которого Россия сможет вернуться, то со стороны Украины последуют жесткие решения в отношении ПАСЕ.

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Премьер-министр добавил, что осуждает лидеров стран ЕС, которые дают указания направленные на возвращение РФ в ПАСЕ своим делегациям.

К слову, премьер-министр Владимир Гройсман считает, что деолигархизация и демонополизация должны быть связаны.

Источник: Свобода слова

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