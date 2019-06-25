Повернення Росії у ПАРЄ може створити великі загрози для самої Асамблеї.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що повернення Росії до Парламентської асамблеї Ради Європи загрожує самій ПАРЄ.

– Я думаю, що це і є мета Росії зробити кроки деструктиву, щоб розвалити організацію, поширити серед неї розбрат, – сказав Гройсман.

Якщо ж Асамблея ухвалить рішення, через яке Росія зможе повернутися, то з боку України будуть жорсткі рішення щодо ПАРЄ.

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Прем’єр-міністр додав, що засуджує лідерів країн ЄС, які дають вказівки спрямовані на повернення РФ в ПАРЄ своїм делегаціям.

До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що деолігархізація і демонополізація повинні бути пов’язані.