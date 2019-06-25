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Факты / Украина

Бойкот, так бойкот: Украина приостанавливает участие в ПАСЕ

Украинская делегация приостанавливает работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Бойкот, так бойкот: Украина приостанавливает участие в ПАСЕ

Украинская делегация решила приостановить работу в ПАСЕ в знак протеста против резолюции об отмене санкционного механизма и возобновления полномочий делегации РФ.

Украина прекращает свое участие в работе летней сессии ПАСЕ. Однако это не касается оспаривания полномочий РФ.

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Также украинские депутаты обратилась к Верховной Раде, дабы как можно скорее рассмотреть вопрос прекращения участия делегации в работе ПАСЕ.

– Мы обращаемся к президенту и МИД Украины, необходимо срочно выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы, – добавил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Мария Ионова рассказала, что предложила “кандидатуру Гиркина в президиум Ассамблеи”.

– Бойкот, так бойкот. Предложила, чтобы Гиркин был в президиуме Ассамблеи вице-президентом, гулять, так гулять. Самоуничтожение. Уходя из зала Ассамблеи, кричали россиянам, что они убийцы, – написала Ионова.

Напомним,  в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в Ассамблее.

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