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Факти / Україна

Бойкот, так бойкот: Україна призупиняє участь у ПАРЄ

Українська делегація призупиняє роботу у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Бойкот, так бойкот: Україна призупиняє участь у ПАРЄ

Українська делегація вирішила призупинити роботу у ПАРЄ на знак протесту проти резолюції про скасування санкційного механізму та поновлення РФ.

Україна припиняє свою участь у роботі літньої сесії ПАРЄ. Однак це не стосується оскарження повноважень РФ.

Читайте: Рішення ПАРЄ: чому Європа повернула РФ і наслідки для України

Також українські депутати звернулася до Верховної Ради, щоб якомога швидше розглянути питання припинення участі делегації в роботі ПАРЄ.

– Ми звертаємося до президента і МЗС України, необхідно терміново обрати позицію щодо участі України як держави в Раді Європи, – додав член української делегації в ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Марія Іонова розповіла, що запропонувала “кандидатуру Гіркіна у президію Асамблеї”.

– Бойкот, так бойкот. Запропонувала, щоб Гіркін був у президії Асамблеї віце-президентом, гулять, так гулять.  Самознищення. Виходячи із зали Асамблеї , кричали росіянам, що вони вбивці, – написала Іонова.

Нагадаємо, у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.

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