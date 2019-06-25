Украинская делегация может принять решение о приостановлении своего участия в летней сессии ПАСЕ.

Украинская делегация допускает приостановление своего участия в ПАСЕ. Такое решение может быть принято в связи с возвращением полномочий делегации Российской Федерации в этой организации.

По словам исполняющей обязанности главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Марии Ионовой, наша делегация будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий россиянам во вторник.

– Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии.

Читайте: Возвращение РФ в ПАСЕ может привести к отмене санкций ЕС – Геращенко

Ионова подчеркнула, что члены ПАСЕ своим голосованием против Украины “совершают самоубийство организации”.

Как сообщалось, в Ассамблее проголосовали за резолюцию, регламентирующую изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в ПАСЕ.

Фото: ПАСЕ