Украинская делегация может принять решение о приостановлении своего участия в летней сессии ПАСЕ.
Украинская делегация допускает приостановление своего участия в ПАСЕ. Такое решение может быть принято в связи с возвращением полномочий делегации Российской Федерации в этой организации.
По словам исполняющей обязанности главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам евроинтеграции Марии Ионовой, наша делегация будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий россиянам во вторник.
– Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии.
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Ионова подчеркнула, что члены ПАСЕ своим голосованием против Украины “совершают самоубийство организации”.
Как сообщалось, в Ассамблее проголосовали за резолюцию, регламентирующую изменения санкционного режима и возвращение РФ к работе в ПАСЕ.
Фото: ПАСЕ