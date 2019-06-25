Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы может привести к облегчению в декабре либо отмене санкций ЕС против РФ.

В кулуарах ПАСЕ ходит призрак реванша, отметила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко эфире Свободы слова на ICTV.

– Если сейчас будет проголосована эта резолюция, я могу прогнозировать, что уже в декабре Европейский Союз также пойдет либо на облегчение либо на отмену санкций против Российской Федерации, – отметила она по телефону из Страсбурга.

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По словам Геращенко, сейчас в ПАСЕ идет дискуссия о том, что якобы Ассамблея не должна решать вопросы безопасности и споры между государствами.

– Главное, чтобы Россия оплатила членские взносы. Демократия проигрывает деньгам, – добавила Геращенко.

Тем временем Владимир Гройсман уверен, что возвращение России в ПАСЕ угрожает самой Ассамблее. По его словам, в случае такого решения, со стороны Украины последуют жесткие решения в отношении ПАСЕ.