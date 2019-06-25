Українська делегація може ухвалити рішення про призупинення своєї участі у літній сесії ПАРЄ.

Українська делегація допускає призупинення своєї участі у ПАРЄ. Таке рішення може бути ухвалено у зв’язку з поверненням повноважень делегації Російської Федерації у цій організації.

За словами виконувачки обов’язків голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марії Іонової, наша делегація протестуватиме під час процедури повернення повноважень росіянам у вівторок.

– Делегація збереться і буде вирішувати. У принципі ми не бачимо себе в одній залі з росіянами. Ми просто призупинимо участь України у літній сесії.

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Іонова підкреслила, що члени ПАРЄ своїм голосуванням проти України “здійснюють самогубство організації”.

Як повідомлялося, в Асамблеї проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в ПАРЄ.

Фото: ПАРЄ