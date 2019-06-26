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Факты / Украина / Политика

Климкин призывает Раду отозвать наблюдателей ПАСЕ на выборах в Украине

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что нужно отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборах в Украине.

Климкин призывает Раду отозвать наблюдателей ПАСЕ на выборах в Украине

Павел Климкин подчеркнул, что решение ПАСЕ о возвращении российской делегации противоречит нормам демократии.

– Кто эти люди, чтобы учить нас демократии после того, как они позволили РФ вернуться в ПАСЕ, – отмечает министр.

Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то министр советует Верховной Раде отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами.

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– Кто очень хочет, пусть принимает участие в составе двусторонних миссий наблюдения.

Но доверия к этой Ассамблеи у нас больше нет. Имеем на это полное право, – подтвердил Климкин.

Глава МИД напомнил, что в начале января он направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир, в котором сказал, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ.

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