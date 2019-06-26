Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що потрібно відкликати запрошення спостерігачів ПАРЄ на виборах в Україні.

Павло Клімкін зазначив, що рішення ПАРЄ про повернення російської делегації суперечить нормам демократії.

– Хто ці люди, щоб навчати нас демократії після того, як вони дозволили РФ повернутися в ПАРЄ, – наголошує міністр.

Якщо ПАРЄ підтвердить повноваження російської делегації, то міністр радить Верховній Раді відкликати запрошення ПАРЄ брати участь у спостереженні за нашими парламентськими виборами.

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– Хто дуже хоче, нехай бере участь у складі двосторонніх місій спостереження. Але довіри до цієї Асамблеї у нас більше немає. Маємо на це повне право, – ствердив Клімкін.

Голова МЗС нагадав, що на початку січня він направив листа до директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ Інгіборг Солрун Гісладоттір, в якому сказав, що Україна не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів по лінії ОБСЄ.

Нагадаємо, у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.