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Факты / Украина / Общество

Не выше 1,4 тыс. грн за Гкал: Кабмин ограничил тарифы на тепло

Тариф на тепло не может быть выше 1,4 тыс. грн за Гкал – такое решение принял Кабмин на заседании 26 июня.

Не выше 1,4 тыс. грн за Гкал: Кабмин ограничил тарифы на тепло

Правительство ограничило стоимость тепловой энергии в системе централизованного отопления на уровне 1,4 тыс. грн за 1 Гкал.

– Экономически обоснованная цена на тепло – 1,4 тыс. грн за Гкал. Из-за манипуляций, бесхозяйственности местных поставщиков цена отличается от 1,4 тыс. до олее 2 тыс. грн, – отметил на заседании Кабмина министр юстиции Павел Петренко.

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Он также предложил обнародовать данные о всех энергопоставщиках в Украине, с информацией об их владельцах.

– Я требую от всех представителей местной власти после принятия решения по “честной платежке”, зайти в каждое теплокоммунэнерго и проверить его выполнение. Также обязательно оповестить людей, чтобы они не переплачивали, – отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее Владимир Гройсман поручил подготовить предельные цены на тепло и горячую воду, которые будут на 15-20% ниже текущих.

Источник: Volodymyr Groysman

Фото: Dreamstime

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