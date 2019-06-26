Тариф на тепло не може бути вищий за 1,4 тис. грн за Гкал – таке рішення ухвалив Кабмін на засіданні 26 червня.

Уряд обмежив вартість теплової енергії в системі централізованого опалення на рівні 1,4 тис. грн за 1 Гкал.

– Економічно обґрунтована ціна на тепло – 1,4 тис. грн за Гкал. Через маніпуляції, безгосподарність місцевих постачальників ціна різниться від 1,4 тис. до понад 2 тис. грн, – наголосив на засіданні Кабміну міністр юстиції Павло Петренко.

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Він також запропонував оприлюднити дані про всіх енергопостачальників в Україні, з інформацією про їхніх власників.

– Я вимагаю від усіх представників місцевої влади після ухвалення рішення щодо “чесної платіжки”, зайти в кожне теплокомуненерго і перевірити його виконання. Також обов’язково сповістити людей, щоб вони не переплачували., – наголосив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Раніше Володимир Гройсман доручив підготувати граничні ціни на тепло і гарячу воду, які будуть на 15-20% нижче поточних.

Джерело: Volodymyr Groysman