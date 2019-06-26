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Факты / Украина / Политика

Пограничники не пустили в Украину депутата Госдумы РФ Маркина

Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну российского депутата Госдумы РФ от партии ЛДПР Эдуарда Маркина, который 25 июня прилетел рейсом из Риги в аэропорт Борисполь.

Пограничники не пустили в Украину депутата Госдумы РФ Маркина

25 июня вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт прибыл депутат Госдумы РФ Эдуарда Маркин.

Во время пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска Борисполь пограничники остановили гражданина России.

Они выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину.

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Гражданина РФ не пропустили через государственную границу и возвратили обратным рейсом.

Напомним, украинские пограничники не пропустили на территорию страны двух граждан Молдавии, которые имели при себе георгиевские ленты.

Источник: Госпогранслужба

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