Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал необходимого количества голосов для избрания на пост вице-председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Результаты голосования свидетельствуют, что участники ПАСЕ не проголосовали за российскую кандидатуру на должность вице-спикера парламента.

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье отметила, что всего в голосовании приняли участие 198 человек из 316 участников ассамблеи.

– Леонид Слуцкий не получил абсолютного большинства голосов, и это означает, что мы должны будем провести второй тур по избранию заместителя председателя ассамблеи, представленного от РФ.

Во втором туре необходимо набрать большинство голосов при условии, что 159 человек, представляющих ассамблею, примут участие в голосовании, – объявила она в прямом эфире заседания.