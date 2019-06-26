Державна прикордонна служба України не пустила в країну російського депутата Держдуми РФ від партії ЛДПР Едуарда Маркіна, який 25 червня прилетів рейсом з Риги в аеропорт Бориспіль.

25 червня ввечері рейсом з Риги до столичного аеропорту прибув депутат Держдуми РФ Едуард Маркін.

Під час прикордонного контролю пасажирів в пункті пропуску Бориспіль правоохоронці зупинили громадянина Росії.

Вони з’ясували, що російському політикові заборонений в’їзд в Україну.

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Громадянина РФ не пропустили через державний кордон та повернули зворотним рейсом.

Нагадаємо, українські прикордонники не пропустили на територію країни двох громадян Молдови, які мали при собі георгіївські стрічки.

Джерело: Держприкордонслужба