Центральная избирательная комиссия зарегистрировала восемь кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский.
Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук сообщила, что ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в народные депутаты с фамилией Зеленский.
– Зарегистрировано восемь кандидатов с фамилией Зеленский, но с другими именами и отчеством – все они отличаются и баллотируются на разных округах, – рассказала Слипачук.
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Она добавила, что это не клоны – это реальные люди, это не лица, которые меняли свои фамилии.
Напомним, внеочередные парламентские выборы в 2019 году назначены на 21 июля.
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