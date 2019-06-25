Досрочным выборам 21 июля таки быть. На этой неделе Конституционный суд не оставил оппонентам гонки поля для маневра, признав президентский указ о роспуске Рады конституционным. Якобы за такое решение проголосовали 11 судей, 5 были против. Хотя политические силы не слишком и сомневались в этом. И массово несли документы в ЦИК.

В последние дни регистрации в комиссии возникли невероятные очереди желающих попасть в парламент. Претендентов на мандат не остановила даже информация о том, что дом избирательной комиссии заминирован.

Едва ли не самый длинный избирательный список – у лидера гонки – партии Слуга народа. В общей сложности 400 кандидатов – 201 баллотируется в общегосударственном округе и 199 в мажоритарных. Хотя он, говорят, не окончательный.

Больше всего сюрпризов среди кандидатов-мажоритарщиков. Чего стоит только экс-футболист национальной сборной Артем Федецкий, которого бросили прямо под танк на округ Львовщины. Ведь там его главный конкурент – фигурант антикоррупционных расследований, нардеп трех созывов Богдан Дубневич.

Еще один неожиданный кандидат от команды Зе – популярный юморист и шоумен Сергей Сивохо. Он баллотируется в Константиновке Донецкой области. И тоже имеет непростого соперника – оппоблоковца Бориса Колесникова.

Не обошлось без сюрпризов и в Оппозиционном блоке. При подаче документов в ЦИК из первой пятерки списка исчез Вадим Новинский. Он якобы будет баллотироваться в округе в Мариуполе. Главным козырем в политсиле считают наличие в списке многих городских глав.

А вот список Батькивщины после партийного съезда изменений не претерпел. Ее лидер Юлия Тимошенко пришла в ЦИК в сопровождении уже заявленной команды. Среди которых Валентин Наливайченко, Сергей Власенко, Елена Кондратюк и другие. В целом в партийном списке 206 кандидатов.

Битва за округа: кого увидим в новой Верховной Раде

В списке партии Голос 175 кандидатов. Среди известных публичных лиц журналист Рахманин и шоумен Притула. Перед регистрацией команда Вакарчука решила продемонстрировать, что готова преодолевать парламентскую дистанцию.

Европейская солидарность рассчитывает получить в Раде не менее ста депутатских мандатов. По крайней мере, документы именно на стольких кандидатов списка лично принес в Центризбирком лидер партии Петр Порошенко – вместе с женой Мариной.

Среди имен там, в частности, два вице-премьера – Павел Розенко и Вячеслав Кириленко. Хотя, согласно соцопросам, им дали непроходимые места. А также две фронтовички – Виктория Сюмар и Татьяна Черновол. Ну и одну кандидатку, голову Васильковского райсовета Баласинович, которая шла под 30 номером, экстренно эвакуировали из списка. После скандального видео, появившегося в сети.

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Не меньшая армия претендентов и среди мажоритарщиков. И здесь тоже немало известных лиц. Даже 82-летний экс-градоначальник Киева Александр Омельченко снова рвется в бой. И говорит, что не имеет конкурентов.

Переизбраться в Раду именно в округах Киева хотят больше всего депутатов: Леонид Емец, Борислав Береза, Александр Третьяков, против которого конкуренты выставили клонов, причем братьев Третьяковых. Но и в столице опытным бойцам могут помешать малоизвестные Слуги народа.

Самый богатый и ожесточенной ожидается битва на 94 округе Киевской области. Против одиозного соратника бывшего президента Игоря Кононенко там идет не менее одиозный экс-радикал Мосийчук. А также известный журналист Дубинский от партии Слуга народа. Хотя против последнего уже выдвинули двух журналистов и двух однофамильцев и еще и от странных организаций под названием Слуга народа. Правда, такая ситуация, говорят эксперты, по всей стране.

Снова в тренде на этой гонке и семейные подряды. Так, на своей вотчине Закарпатье все округа разобрали брать Балоги – Виктор, Иван, Павел и еще и двоюродный Василий Петевка. А в Киеве сын Анатолия Гриценко Алексей, который будет конкурировать с свободовцем Игорем Мирошниченко.

Опять прорываются в Раду и фигуранты янтарного дела – Максим Поляков на Кировоградщине и Борислав Розенблат в Житомире. Вернуться в большую политику через округ в Донецкой области также надеется экс-глава администрации Януковича Андрей Клюев, который уже 5 лет живет в России. То есть формально ему должны отказать в регистрации. Но есть запасной вариант – через суд. Как в случае с бывшим нардепом Онищенко. Судьи обязали ЦИК зарегистрировать его, поскольку последние годы он находился за границей не просто так, а оказывается, представлял украинскую сборную по конному спорту.

И этот список можно еще долго продолжать: нардепы, спортсмены, артисты и журналисты. Уже совсем скоро окончательно узнаем всех, кому ЦИК дал разрешение на старт, а кого забраковал.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, когда в Украине парламентские выборы.