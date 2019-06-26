Центральна виборча комісія зареєструвала вісім кандидатів у нардепи з прізвищем Зеленський.

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що ЦВК зареєструвала вісім кандидатів у народні депутати з прізвищем Зеленський.

– Зареєстровано вісім кандидатів з прізвищем Зеленський, але з іншими іменами та по батькові – всі вони відрізняються і балотуються на різних округах, – розповіла Сліпачук.

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Вона додала, що це не клони – це реальні люди, а не просто обличчя, які змінювали свої прізвища.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори у 2019 році призначені на 21 липня.