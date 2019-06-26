PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Вісім Зеленських зареєстровані кандидатами у нардепи – ЦВК

Центральна виборча комісія зареєструвала вісім кандидатів у нардепи з прізвищем Зеленський.

Вісім Зеленських зареєстровані кандидатами у нардепи – ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук повідомила, що ЦВК зареєструвала вісім кандидатів у народні депутати з прізвищем Зеленський.

– Зареєстровано вісім кандидатів з прізвищем Зеленський, але з іншими іменами та по батькові – всі вони відрізняються і балотуються на різних округах, – розповіла Сліпачук.

Читайте: Вибори до парламенту: відомі імена та протистояння в округах

Вона додала, що це не клони – це реальні люди, а не просто обличчя, які змінювали свої прізвища.

Нагадаємо, позачергові парламентські вибори у 2019 році призначені на 21 липня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Коли вибори мера Києва та депутатів Київради
Позачергові вибори 2019: ЦВК зареєструвала понад 1,1 тис. кандидатів
Мажоритарна виборча система – у чому особливість
ЦВК закінчила реєстрацію кандидатів на вибори в Верховну Раду
Як проголосувати у зоні ООС на парламентських виборах
ЦВК зареєструвала 63 кандидатів від партії Гройсмана
Ажіотаж у ЦВК: в останній день подали документи майже 1,2 тис. кандидатів
ЦВК зареєструвала на дочасні парламентські вибори вже 583 кандидатів
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка