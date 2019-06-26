Согласно последнему опросу Социологической группы Рейтинг, в парламент могут пройти пять партий.

Социологическая группа Рейтинг провела опрос в период с 20 по 24 июня 2019 года, согласно которому пятипроцентный проходной барьер преодолевают пять партий.

Лидером остается партия Слуга народа, за которую готовы проголосовать 45,3% опрошенных, которые пойдут на выборы и определились с симпатиями.

Также в Верховную Раду могут попасть:

Оппозиционная платформа – За жизнь (12,1%);

Голос (8,4%);

Европейская солидарность (7,2%);

Батькивщина (7%).

За время, прошедшее с прошлого опроса, партии Европейская солидарность удалось обойти Батькивщину. Среди других партий изменения незначительны.

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65% респондентов заявили, что будут голосовать на внеочередных парламентских выборах, еще 19% скорее всего примут участие, 13% не будут голосовать и 3% еще не определились.

Соцопрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). В период с 20 по 24 июня было опрошено 2 тыс. респондентов возрастом от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Погрешность исследования составляет не более 2,2%.

К слову, Факты ICTV публиковали список партий, которые участвуют во внеочередных парламентских выборах.

Источник: Социологическая группа Рейтинг

Фото: Социологическая группа Рейтинг