Згідно з останнім опитуванням Соціологічної групи Рейтинг, в парламент можуть пройти п’ять партій.

Соціологічна група Рейтинг провела опитування в період з 20 до 24 червня 2019 року, згідно з яким п’ятивідсотковий прохідний бар’єр долають п’ять партій.

Лідером залишається партія Слуга народу, за яку готові проголосувати 45,3% опитаних, які підуть на вибори і визначилися з симпатіями.

Також до Верховної Ради можуть потрапити:

Опозиційна платформа – За життя (12,1%);

Голос (8,4%);

Європейська солідарність (7,2%);

Батьківщина (7%).

За час, який пройшов з минулого опитування, партії Європейська солідарність вдалося обійти Батьківщину. Серед інших партій зміни незначні.

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65% респондентів заявили, що голосуватимуть на позачергових парламентських виборах, ще 19% найімовірніше візьмуть участь, 13% не голосуватимуть і 3% ще не визначилися.

Соцопитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). У період з 20 до 24 червня було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років і старше.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонам і типом поселення. Похибка дослідження становить не більше 2,2%.

До слова, Факти ICTV публікували список партій, які беруть участь у позачергових парламентських виборах.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг

Фото: Соціологічна група Рейтинг