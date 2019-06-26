Военнопленный моряк Виктор Безпальченко женился в московском СИЗО Лефортово.

Захваченный Россией военный моряк Виктор Безпальченко и его невеста Татьяна Шевченко поженились в СИЗО Лефортово в Москве, сообщил журналист УНИАН Роман Цимбалюк.

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В СИЗО молодожены только расписались, а настоящая свадьба планируется по возвращении Виктора в Украине.

















Захваченный РФ украинский моряк женился в СИЗО / 4 фотографии

Напомним, российские силовики 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир Яны Капу и малые бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Сейчас находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое – сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в “незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения” (ч. 3 ст. 322 УК РФ).