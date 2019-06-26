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Факти / Україна

Захоплений РФ український моряк одружився у СІЗО

Військовополонений моряк Віктор Безпальченко одружився у московському СІЗО Лефортово.

Захоплений РФ український моряк одружився у СІЗО

Захоплений Росією військовий моряк Віктор Безпальченко та його наречена Тетяна Шевченко побралися у СІЗО Лефортово в Москві, повідомив журналіст УНІАН Роман Цимбалюк.

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В СІЗО молодята лише розписалися, а справжнє весілля плануються влаштувати після повернення Віктора в Україну.

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Захоплений РФ український моряк одружився у СІЗО / 4 фотографии

Нагадаємо, російські силовики 25 листопада 2018 року із застосуванням зброї затримали в районі Керченської протоки український буксир Яни Капу і малі броньовані артилерійські катери Бердянськ та Нікополь, що йшли з Одеси до Маріуполя.

Зараз 24 українцям, що перебували на суднах, серед яких двоє співробітників СБУ, пред’явлено обвинувачення в “незаконному перетині кордону, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, або організованою групою, або із застосуванням насильства чи погрози його застосування” (ч. 3 ст. 322 КК РФ).

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