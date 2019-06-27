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Факты / Украина / Общество

Бойкот ПАСЕ: украинцы атаковали страницу Ассамблеи в Facebook

В среду, 26 июня, ПАСЕ окончательно согласовала возвращение делегации РФ – без санкций. Поэтому украинцы атаковали страницу Ассамблеи в Facebook, оставляя негативные комментарии.

ПАРЄ

Рейтинг страницы ПАСЕ в Facebook по состоянию на 7.00 утра 27 июня упал до 1,3 балла.

Украинцы оставляют под постами негативные комментарии с хэштегми #RussiaOutofPACE, #stoprussia и #saveTheCouncilofEurope, выражая таким образом свое возмущение решением ПАСЕ о возвращении российской делегации.

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Они также призывают всех пользователей соцсети не рекомендовать страницу ПАСЕ, снижая ее рейтинг.

Напомним, 26 июня делегация РФ в ПАСЕ с полным набором полномочий вернулась к работе в Ассамблее. В знак протеста украинская делегация покинула заседание.

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