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Факти / Україна / Суспільство

Бойкот ПАРЄ: українці атакували сторінку Асамблеї у Facebook

У середу, 26 червня, ПАРЄ остаточно погодила повернення делегації РФ – без жодних санкцій. Через це українці атакували сторінку Асамблеї у Facebook, залишаючи негативні коментарі.

ПАРЄ

Рейтинг сторінки ПАРЄ у Facebook станом на 7.00 ранку 27 червня впав до 1,3 бала.

Українці залишають під постами негативні коментарі з хештегами #RussiaOutofPACE, #stoprussia і #saveTheCouncilofEurope, висловлюючи таким чином своє обурення рішенням ПАРЄ про повернення російської делегації.

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Вони також закликають усіх користувачів соцмережі не рекомендувати сторінку ПАРЄ, знижуючи її рейтинг.

Нагадаємо, 26 червня делегація РФ в ПАРЄ з повним набором повноважень повернулася до роботи в Асамблеї. На знак протесту  українська делегація покинула засідання.

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