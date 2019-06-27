Согласно проведенному социологическому опросу, большая часть граждан Украины не знает содержания Конституции.

Общенациональный опрос, который проводил Фонд Демократические инициативы совместно с социологической службой Центра Разумкова, показал, что 47% украинцев не читали текст Конституции.

А 32% читали только отдельные разделы Конституции Украины. Только 11% украинцев знакомы со всеми ее разделами.

Около половины тех, кто ознакомлен с текстом Конституции, делали это для того, чтобы знать свои права.

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При этом около 67% опрошенных считают, что Конституцию Украины нужно изменить. 12% не считают, что ее нужно менять, а около 20% не сформировали определенное мнение.

46% респондентов знают, что носителем суверенитета и источником власти в нашей стране является народ, а 34% опрошенных считают, что президент – носитель суверенитета.

Опрос был проведен с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.

Факты ICTV предлагают вам с помощью небольшого теста проверить, насколько хорошо вы знаете Конституцию Украины.

К слову, на День Конституции 2019 украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Источник: Фонд Демократические инициативы