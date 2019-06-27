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Факти / Україна

Майже половина українців не читала Конституцію – опитування

Згідно з проведеним соціологічним опитуванням, більшість громадян України не знає змісту Конституції.

Майже половина українців не читала Конституцію – опитування

Загальнонаціональне опитування, яке проводив Фонд Демократичні ініціативи спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, показало, що 47% українців не читали текст Конституції.

А 32% читали тільки окремі розділи Конституції України. Тільки 11% українців знайомі з усіма її розділами.

Близько половини тих, хто ознайомлений з текстом Конституції, робили це для того, щоб знати свої права.

Читайте: Погода на День Конституції (КАРТА)

Водночас близько 67% опитаних вважають, що Конституцію України потрібно змінити. 12% не вважають, що її потрібно змінювати, а близько 20% не сформували свою думку.

46% респондентів знають, що носієм суверенітету і джерелом влади в нашій країні є народ, а 34% опитаних вважають, що президент – носій суверенітету.

Опитування було проведено з 13 до 20 червня 2019 у всіх регіонах України за винятком Криму та ОРДЛО. Опитано 2017 респондентів у віці від 18 років. Похибка не перевищує 2,3%.

Факти ICTV пропонують вам за допомогою невеликого тесту перевірити, наскільки добре ви знаєте Конституцію України.

 

До слова, на День Конституції 2019 українці відпочиватимуть три дні поспіль.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи

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