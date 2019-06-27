PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода на День Конституции (КАРТА)

В выходные, 28-30 июня, синоптики прогнозируют похолодание во всех регионах Украины.

Погода на День Конституции (КАРТА)

На День Конституции украинцы будут отдыхать три дня. Какой будет погода в выходные, 28, 29 и 30 июня, – расскажут Факты ICTV.

В пятницу, 28 июня, на севере, в центре и на востоке ожидаются дожди с грозами и похолодание на всей территории Украины.

На юге до +28, в восточных областях +26, в центре +23, в северных и западных регионах – от +18 до +22.

В Киеве на День Конституции дождь, ночью 13-15, а днем 18-20 выше нуля.

ЧитайтеДожди и похолодание: прогноз погоды на неделю (КАРТА)

На субботу, 29 июня, синоптики прогнозируют небольшие дожди на востоке, а также в Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Температура воздуха на юге +25, на востоке +23, в центре +22, на севере и западе – до +21.

В столице сухо, ночью 13-15, днем 18-20 градусов тепла.

В воскресенье, 30 июня, почти везде сухо, только на востоке возможны дожди с грозами.

В южных областях +25, на севере, в центре и на востоке +23, на западе +26.

В Киеве без осадков, ночью 10-12, днем до +23.

Напомним, из-за непогоды в Измаиле Одесской области перенесли общегородской бал выпускников.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка