В выходные, 28-30 июня, синоптики прогнозируют похолодание во всех регионах Украины.

На День Конституции украинцы будут отдыхать три дня. Какой будет погода в выходные, 28, 29 и 30 июня, – расскажут Факты ICTV.

В пятницу, 28 июня, на севере, в центре и на востоке ожидаются дожди с грозами и похолодание на всей территории Украины.

На юге до +28, в восточных областях +26, в центре +23, в северных и западных регионах – от +18 до +22.

В Киеве на День Конституции дождь, ночью 13-15, а днем 18-20 выше нуля.

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На субботу, 29 июня, синоптики прогнозируют небольшие дожди на востоке, а также в Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Температура воздуха на юге +25, на востоке +23, в центре +22, на севере и западе – до +21.

В столице сухо, ночью 13-15, днем 18-20 градусов тепла.

В воскресенье, 30 июня, почти везде сухо, только на востоке возможны дожди с грозами.

В южных областях +25, на севере, в центре и на востоке +23, на западе +26.

В Киеве без осадков, ночью 10-12, днем до +23.

Напомним, из-за непогоды в Измаиле Одесской области перенесли общегородской бал выпускников.