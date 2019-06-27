Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает нецелесообразным решение о выходе Украины из ПАСЕ.

Дмитрий Разумков в эфире Украинского радио заявил, что Украина на данный момент должна оставаться в Парламентской ассамблее Совета Европы.

– Позиция партии Слуга народа такова, что выходить сейчас с ПАСЕ нецелесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти – это не конструктивно, – сказал он.

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Он добавил, что такое решение Ассамблеи является следствием ряда предыдущих решений и бездействия в определенных моментах.

– Но все меняется и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события, – подытожил Дмитрий Разумков.

Напомним, что 25 июня в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима ивозвращение РФ к работе в Ассамблее.