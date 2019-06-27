PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Сейчас нецелесообразно выходить из ПАСЕ – Разумков

Глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков считает нецелесообразным решение о выходе Украины из ПАСЕ.

Сейчас нецелесообразно выходить из ПАСЕ – Разумков

Дмитрий Разумков в эфире Украинского радио заявил, что Украина на данный момент должна оставаться в Парламентской ассамблее Совета Европы.

– Позиция партии Слуга народа такова, что выходить сейчас с ПАСЕ нецелесообразно, поскольку в дальнейшем, когда мы пройдем в парламент, мы не сможем представлять Украину на этой арене. Развернуться и уйти – это не конструктивно, – сказал он.

Читайте: Резолюция ПАСЕ: в Киеве пикетируют посольства стран, поддержавших РФ

Он добавил, что такое решение Ассамблеи является следствием ряда предыдущих решений и бездействия в определенных моментах.

– Но все меняется и позиция нового парламента сможет повлиять на дальнейшие события, – подытожил Дмитрий Разумков.

Напомним, что 25 июня в ПАСЕ проголосовали за резолюцию, которая регламентирует изменения санкционного режима ивозвращение РФ к работе в Ассамблее.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бойкот ПАСЕ: украинцы атаковали страницу Ассамблеи в Facebook
Генсеком Совета Европы избран глава МИД Хорватии Пейчинович-Бурич
Вы уничтожили доверие и достоинство! Еленский о возвращении России в ПАСЕ
Украинская делегация в ПАСЕ прекращает работу на летней сессии
ПАСЕ вернула РФ в Ассамблею. Украинская делегация покинула заседание
Полноценное возвращение России в ПАСЕ откладывается
ПАСЕ не проголосовала за россиянина Слуцкого на пост вице-спикера Ассамблеи
Климкин призывает Раду отозвать наблюдателей ПАСЕ на выборах в Украине
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка