Глава президентської партії Слуга народу Дмитро Разумков вважає недоцільним рішення про вихід України з ПАРЄ.

Дмитро Разумков в ефірі Українського радіо заявив, що Україна наразі повинна залишатися у Парламентській асамблеї Ради Європи.

– Позиція партії Слуга народу така, що виходити зараз з ПАРЄ не є доцільним, оскільки в подальшому, коли ми пройдемо до парламенту, ми не зможемо представляти Україну на цій арені. Розвернутися й піти — це не конструктивно, – сказав він.

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Він додав, що таке рішення Асамблеї є наслідком низки попередніх рішень і бездіяльності у певні моменти.

– Але все змінюється, і позиція нового парламенту зможе повпливати на подальші події, – підсумував Дмитро Разумков.

Нагадаємо, що 25 червня у ПАРЄ проголосували за резолюцію, яка регламентує зміни санкційного режиму і повернення РФ до роботи в Асамблеї.