Зарплата в Украине в мае увеличилась на 7% по сравнению с маем прошлого года.

В Государственной службе статистики сообщили, что реальная зарплата в Украине в мае увеличилась на 7% по сравнению с маем прошлого года, но по сравнению с апрелем 2019 года сократилась на 1%.

Средняя зарплата штатных работников в мае сократилась на 0,3% по сравнению с апрелем 2019 года, но в годовом измерении – возросла на 17,4%, составив 10239 грн.

В апреле 2019 года она составила 10269 грн, марте – 10237 грн, феврале 2019 -9429 грн, январе 2019 – 9223 грн.

Читайте: Где в Украине самые высокие зарплаты и за какую работу платят больше

Наибольший рост средней зарплаты в мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года наблюдался в Киевской (22,7%), Харьковской (21,2%), Днепропетровской (21,1%), Николаевской и Винницкой (на 20,2%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в мае зафиксирован в Киеве – 15157 грн, самый низкий – в Черновицкой области – 7819 грн.

Зарплата больше всего возросла в сфере информации и телекоммуникаций – на 22,8%, строительстве – на 22,5%, промышленности – на 22,4%, в сфере операций с недвижимым имуществом – на 21,4%, финансовой и страховой деятельности – на 20,8%, деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 20,6%, здравоохранении и предоставлении других видов услуг– на 20,3%, транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 20,2%.

Напомним, в феврале 2019 года средняя зарплата в Украине составила примерно 9,4 тыс. грн.