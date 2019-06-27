Зарплата в Україні в травні збільшилася на 7% в порівнянні з травнем минулого року.

У Державній службі статистики повідомили, що реальна зарплата в Україні в травні збільшилася на 7% порівняно з травнем минулого року, але в порівнянні з квітнем 2019 року скоротилася на 1%.

Середня зарплата штатних працівників у травні скоротилася на 0,3% порівняно з квітнем 2019 року, але в річному вимірі – зросла на 17,4%, склавши 10239 грн.

У квітні 2019 року вона склала 10269 грн, березні – 10237 грн, лютому 2019 – 9429 грн, січні 2019 – 9223 грн.

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Найбільше зростання середньої зарплати у травні 2019 року порівняно з травнем 2018 року спостерігалося у Київській (22,7%), Харківській (21,2%), Дніпропетровській (21,1%), Миколаївській та Вінницькій (на 20,2%) областях.

Найвищий рівень зарплат у травні зафіксований у Києві – 15157 грн, найнижчий – у Чернівецькій області – 7819 грн.

Зарплата найбільше зросла у сфері інформації та телекомунікацій – на 22,8%, будівництві – на 22,5%, промисловості – на 22,4%, у сфері операцій з нерухомим майном – на 21,4%, фінансової і страхової діяльності – на 20,8%, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – на 20,6%, охороні здоров’я та наданні інших видів послуг – на 20,3%, транспорті, складському господарстві, поштової та кур’єрської діяльності – на 20,2%.

Нагадаємо, у лютому 2019 року середня зарплата в Україні склала приблизно 9,4 тис. грн.