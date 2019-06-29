PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика

Календарь парламентских выборов 2019

Центральная избирательная комиссия уже завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты и вскоре избиратели начнут получать приглашения.

Календарь парламентских выборов 2019

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Согласно ст.16 закона о выборах народных депутатов Украины, избирательный процесс внеочередных выборов начинается со дня, следующего после дня опубликования указа президента о роспуске парламента. Как известно, указ опубликован в Урядовом курьере 23 мая.

Календарь выборов в Верховную Раду 2019:

  • 24 мая стартовал избирательный процесс. Кандидаты в народные депутаты могут подавать документы в ЦИК для регистрации и выдвигать свои кандидатуры.

Не позже, чем на второй день после начала избирательного процесса ЦИК публикует перечень одномандатных округов.

Не позднее, чем за 19 дней (2 июля) до дня голосования должны быть образованы специальные избирательные участки.

Окружные избирательные комиссии образуются не позднее, чем за 50 дней до дня голосования (1 июня).

Читайте: Список партий на выборы в Верховную Раду 2019

Участковые избирательные комиссии образуются не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (6 июля).

Именные приглашения избиратели должны получить не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (11 июля).

  • 11 июня – выдвижение кандидатов в депутаты закончилось (по закону за 40 дней до голосования);
  • 26 июня – регистрация кандидатов закончилась (по закону за 30 дней до голосования).

ЦИК должна обнародовать результаты выборов в общемандатном избирательном округе и в одномандатных округах до 4 августа.

До 9 августа в газетах Голос України и Урядовий кур’єр должны обнародовать результаты выборов и список народных депутатов.

Избранных нардепов должны зарегистрировать до 29 августа.

А до 9 сентября Верховная Рада должна собраться на первую сессию, перед открытием которой народные депутаты принесут присягу.

К слову, 2-3 июля в Украину приедут наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы для того, чтобы оценить ситуацию накануне парламентских выборов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Список Батькивщины на выборах – первая 50-ка
Когда в Украине парламентские выборы
Как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах
Делегация ПАСЕ приедет в Украину накануне выборов в Верховную Раду
Внеочередные выборы 2019: количество нарядов полиции превенции увеличат
Разница между открытыми и закрытыми списками – все о выборах в Раду
Что такое партийные списки и как они формируются
Выборы 2019: как проверить себя в списке избирателей
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка