Центральная избирательная комиссия уже завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты и вскоре избиратели начнут получать приглашения.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

Согласно ст.16 закона о выборах народных депутатов Украины, избирательный процесс внеочередных выборов начинается со дня, следующего после дня опубликования указа президента о роспуске парламента. Как известно, указ опубликован в Урядовом курьере 23 мая.

Календарь выборов в Верховную Раду 2019:

24 мая – стартовал избирательный процесс. Кандидаты в народные депутаты могут подавать документы в ЦИК для регистрации и выдвигать свои кандидатуры.

Не позже, чем на второй день после начала избирательного процесса ЦИК публикует перечень одномандатных округов.

Не позднее, чем за 19 дней (2 июля) до дня голосования должны быть образованы специальные избирательные участки.

Окружные избирательные комиссии образуются не позднее, чем за 50 дней до дня голосования (1 июня).

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Участковые избирательные комиссии образуются не позднее, чем за 15 дней до дня голосования (6 июля).

Именные приглашения избиратели должны получить не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (11 июля).

11 июня – выдвижение кандидатов в депутаты закончилось (по закону за 40 дней до голосования);

(по закону за 40 дней до голосования); 26 июня – регистрация кандидатов закончилась (по закону за 30 дней до голосования).

ЦИК должна обнародовать результаты выборов в общемандатном избирательном округе и в одномандатных округах до 4 августа.

До 9 августа в газетах Голос України и Урядовий кур’єр должны обнародовать результаты выборов и список народных депутатов.

Избранных нардепов должны зарегистрировать до 29 августа.

А до 9 сентября Верховная Рада должна собраться на первую сессию, перед открытием которой народные депутаты принесут присягу.

К слову, 2-3 июля в Украину приедут наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы для того, чтобы оценить ситуацию накануне парламентских выборов.