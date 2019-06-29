Центральна виборча комісія вже завершила реєстрацію кандидатів у народні депутати і невдовзі виборці почнуть отримувати запрошення.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня.

Згідно зі ст.16 закону про вибори народних депутатів України, виборчий процес дострокових виборів починається з дня, наступного після дня опублікування указу президента про розпуск парламенту. Як відомо, указ опубліковано в Урядовому кур’єрі 23 травня.

Календар виборів до Верховної Ради 2019:

24 травня – стартував виборчий процес. Кандидати у народні депутати можуть подавати документи до ЦВК для реєстрації і висувати свої кандидатури.

Не пізніше, ніж на другий день після початку виборчого процесу ЦВК публікує перелік одномандатних округів.

Не пізніше, ніж за 19 днів (2 липня) до дня голосування повинні бути утворені спеціальні виборчі дільниці.

Окружні виборчі комісії утворюються не пізніше, ніж за 50 днів до дня голосування (1 червня).

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Дільничні виборчі комісії утворюються не пізніше, ніж за 15 днів до дня голосування (6 липня).

Іменні запрошення виборці повинні отримати не пізніше, ніж за 10 днів до дня голосування (11 липня).

11 червня – висування кандидатів у депутати закінчилося (за законом за 40 днів до голосування);

(за законом за 40 днів до голосування); 26 червня – реєстрація кандидатів закінчилася (за законом за 30 днів до голосування).

ЦВК має оприлюднити результати виборів в загальномандатному виборчому окрузі та в одномандатних округах до 4 серпня.

До 9 серпня у газетах Голос України та Урядовий кур’єр мають оприлюднити результати виборів і список народних депутатів.

Обраних нардепів мають зареєструвати до 29 серпня.

А до 9 вересня Верховна Рада має зібратися на першу сесію, перед відкриттям якої народні депутати принесуть присягу.

До слова, 2-3 липня в Україну приїдуть спостерігачі Парламентської асамблеї Ради Європи для того, аби оцінити ситуацію напередодні парламентських виборів.