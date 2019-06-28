Наблюдатели Парламентской асабмлеи Совета Европы посетят Киев, чтобы оценить ситуацию накануне выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля.

Визит делегации ПАСЕ в Украину запланирован на 2-3 июля.

Его цель – оценить ход избирательной кампании и политический климат накануне проведения внеочередных парламентских выборов.

В состав делегации ПАСЕ вошли представители от Нидерландов, Польши, Сан-Марино и Азербайджана.

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В Украине наблюдатели встретятся с президентом Владимиром Зеленским, министром внутренних дел, украинской делегацией в ПАСЕ, а также с главой ЦИК.

Также запланированы встречи с лидерами и представителями политических партий, участвующих в выборах, представителями общественных организаций, СМИ, международных организаций и дипломатического корпуса.

Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин призвал Раду отозвать наблюдателей ПАСЕ на выборах в Украине.