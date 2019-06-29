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Факты / Украина

Ловушка для Украины – Волкер о предложении РФ касательно пленных моряков

Предложение России касательно пленных украинских моряков – ловушка и оскорбление правосудия.

Ловушка для Украины – Волкер о предложении РФ касательно пленных моряков

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что предложение РФ о передаче Украине пленных моряков, чтобы они продолжили отбывать срок в тюрьме это – оскорбление правосудия.

По его словам, у России не было никаких оснований для того, чтобы задерживать моряков.

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Спецпредставитель Госдепартамента США считает предложение Украине участвовать в уголовном расследовании против ее моряков ловушкой и оскорблением ООН и суверенитета Украины.

Напомним, 26 июня Россия заявила, что готова передать Украине моряков, если получит гарантии, что их будут судить по российским законам.

Источник: Polygraph.info

Фото: Dreamstime

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